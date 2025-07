OM ‍: Marseille fonce sur deux joueurs à 70 ME ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà très actif en ce début de mercato, l’OM souhaite passer la seconde dans les semaines à venir avec l’objectif assumé de recruter encore six joueurs d’ici le mois de septembre. Certains transferts seront très onéreux.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est déjà bien lancé avec les signatures de Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Angel Gomes. Un bon moyen pour le board de l’OM de montrer à Roberto De Zerbi que le club est actif pour renforcer l’effectif, chose indispensable avec le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome à la rentrée. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le mercato de l’OM et confirme que les emplettes du club phocéen sont loin d’être terminées. Selon le quotidien régional, Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent encore faire venir au moins six joueurs : un latéral droit, un ailier droit, un milieu, un avant-centre, un défenseur central gaucher et un ailier gauche.

Cela fait encore du monde à recruter et pour atteindre les objectifs fixés, il faudra sans doute vendre. D’autant que certaines recrues seront très onéreuses. C’est notamment le cas des deux grandes priorités de l’OM selon nos confrères. En défense, la piste n°1 mène à Nayef Aguerd, sous contrat avec West Ham et qui sort d’une excellente saison en prêt à la Real Sociedad. Dans ce dossier, la concurrence est démentielle et les Hammers vont en profiter pour en tirer un joli prix. Acheté 35 millions d’euros à Rennes il y a trois ans, l’international marocain de 29 ans, à qui il reste deux ans de contrat à Londres, ne sera pas lâché pour moins de 30 millions d’euros.

Aguerd et Paixao priorités de l'OM cet été

Une somme légèrement supérieure devra être payée par l’Olympique de Marseille pour finaliser l’onéreux mais très sexy dossier Igor Paixao. L’ailier gauche du Feyenoord Rotterdam est de loin la piste la plus chaude en attaque. Les dirigeants de l’OM sont dingues de ce dribbleur de 25 ans, auteur de 18 buts et de 19 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025. Mais son prix est colossal : 40 millions d'euros. Rien que pour deux joueurs, Marseille devra donc payer au moins 70 millions d’euros, voire plus avec les bonus. Pour financer un mercato si ambitieux, Pablo Longoria et Medhi Benatia devront avoir de la suite dans les idées… et compter une fois de plus sur le soutien sans faille de Frank McCourt, à qui il sera probablement demandé de mettre (encore) la main à la poche.