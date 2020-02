OM : Marseille fantastique et inquiétant, la fin du miracle ?

Dans : OM.

Confortablement installé derrière le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille affiche pourtant des statistiques peu glorieuses sur le plan offensif. De quoi menacer leur deuxième place en Ligue 1 ?

La défaite contre Lyon (1-0) en Coupe de France a confirmé le diagnostic : l’Olympique de Marseille souffre d’une grave Payet-dépendance. Du coup, lorsque le meneur de jeu n’est pas dans un grand jour comme mercredi, les Marseillais ne montrent plus grand-chose devant. C’est à se demander comment le club phocéen a pu réaliser un si beau parcours en championnat. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier s’est également posé la question en comparant des statistiques de l’OM à celles de certains concurrents du haut de tableau.

« A l’OM, Payet ne peut pas faire ce qu’il fait à chaque match, c’est-à-dire un but génial sur une inspiration venue d’ailleurs. La comparaison entre l’attaque de Monaco et celle de Marseille est dure pour l’OM. Mais entre ce Marseille et le Lille de la saison dernière. Les deux équipes ont le même nombre de points, mais avec neuf buts de différence entre Pépé et Benedetto, a souligné le journaliste de Canal+. Au LOSC, il y avait la Bip-Bip, avec un jeu offensif avéré. Là, il n’y a rien à l’OM, c’est très pauvre… Mais ça rehausse incroyablement la performance de Marseille. 49 points en n'ayant marqué que 33 buts, c’est absolument fantastique. Est-ce que ça peut durer encore 14 matchs ? Je n’en suis pas sûr… » A noter que l’OM n’a toujours pas encaissé le moindre but en L1 en 2020.