OM : Marseille fait une offre expresse pour la pépite Ngoya !

Dans : OM.

En quête de renforts d'avenir, l'Olympique de Marseille a flairé le bon coup avec Joël Ngoya, le jeune joueur de Lille. L'OM va devoir trouver la bonne offre.

Si du côté de Lille on peut se réjouir à l’idée de faire signer Isaac Lihadji en provenance de l’Olympique de Marseille, les dirigeants du LOSC risquent de faire grise mine si dans le sens inverse Joël Ngoya fait ses valises du club nordiste pour s’engager à l’OM. Car le très convoité milieu de terrain de 18 ans se retrouve sur le marché après un incroyable bug du côté lillois. Comme le rappelle France-Football, le LOSC devait faire signer son premier contrat professionnel à Joël Ngoya avant le 30 avril, mais pour une raison inconnue Lille n’a tout simplement rien proposé au milieu de terrain. Plusieurs clubs étant à l’affût et ayant constaté cette incroyable situation contractuelle, des offres sont déjà arrivées au clan Ngoya, le joueur ne voulant plus entendre parler du LOSC après cet invraisemblable raté.

Et si l’on en croit l’hebdomadaire, si Arsenal, Hoffenheim, Valence, l’Atlético Madrid, mais également Bordeaux, Lyon et Rennes sont déjà en contact avec Joël Ngoya et son entourage, l’Olympique de Marseille serait également entré dans la danse. Et le club de Jacques-Henri Eyraud va rapidement faire une offre pour essayer d’attirer le jeune milieu relayeur du LOSC. L'OM est bien conscient que Joël Ngoya est un pari d'avenir, mais c'est clairement dans cette politique que le club phocéen veut durablement se lancer, le recrutement de joueurs expérimentés à prix d'or ne semblant plus réellement être d'actualité.