OM : Marseille fait honte à Marseille, l'attaque brutale

Au lendemain de la triste défaite de l'OM face à Manchester City, Villas-Boas et ses joueurs prennent la foudre. Y compris de la part de ceux qui sont plutôt du côté du club phocéen habituellement.

La participation de l’Olympique de Marseille à la Ligue des champions devait être une fête, mais en l’espace de huit jours cela tourne au cauchemar pour André Villas-Boas et son équipe. Déjà secoué face à l’Olympiakos, l’OM n’a pas existé face à Manchester City, mardi soir au Vélodrome, la première période étant même indigne d’un match de ce standing. Si du côté de La Provence, on a souvent un regard très sympathique avec le club phocéen, ce qui est logique, quand les choses tournent au vinaigre, on tape dur. Même si le quotidien régional appartient à Bernard Tapie, on ne se masque pas les yeux après la déroute de l’OM devant la formation de Pep Guardiola. Pour Mario Albano, le spectacle offert par Florian Thauvin et ses coéquipiers contre la formation anglaise est indigne et ne mérite que du mépris.

Et le journaliste de lâcher ses coups. « Quand on campe dans sa surface, devant Pim, Pam et Poum, on gagne à Lorient. Mais face à Manchester City, on se fait punir (...) La première période était-elle un vrai match ? Et pas plutôt une séance d’entraînement à huis clos où les Noirs, les pros, auraient convié une équipe locale, les Blancs, à servir de sparring-partners. Et doucement les gars, hein, on fait tourner le ballon, on évite les blessures, il y a un vrai match derrière, ce week-end. Il ne manquait que les plots et les chasubles dans ce morne attaque-défense. Tout juste de quoi nous donner envie de partir. Cela aurait été une mauvaise initiative: il fallait se risquer à écrire un papier sur ce vide sidéral », balance Mario Albano, consterné et écoeuré par ce qu’il a vu de l’Olympique de Marseille.