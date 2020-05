OM : Marseille et l'Arabie Saoudite, le doute s'installe encore plus

Dans : OM.

L’éventuel rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Bin Talal continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux…

Et pour cause, plusieurs journalistes sont affirmatifs au sujet de l’existence de négociations entre Frank McCourt et d’éventuels repreneurs, même si le clan de l’Américain a officiellement démenti les rumeurs dimanche dans les colonnes de La Provence. Grand-reporter au Figaro, Georges Malbrunot est un fin connaisseur du Moyen-Orient. Et pour Le Phocéen, il a accepté de s’exprimer au sujet d’Al-Walid Bin Talal et d’un éventuel rachat de l’OM. Selon lui, l’hypothèse est plausible. Mais si des négociations venaient à se confirmer, il est certain que c’est le prince saoudien et donc l’Etat qui serait aux manettes à travers Al-Walid Bin Talal. Eclairage…

« Il faut savoir que Bin Talal est un businessman d'envergure internationale qui déjeunait avec Clinton, Sarkozy ou Hollande il n'y a pas si longtemps. Ses problèmes avec l'État saoudien viennent de là, et le Prince Bin Salmane lui a clairement fait comprendre qu'il était un homme d'affaires et pas un homme politique. D'où son arrestation et sa détention lors de l'affaire du Ritz-Carlton. Il reste d'ailleurs aujourd'hui assigné sur le territoire saoudien. Le prince lui a aussi confisqué un tiers de sa fortune, qui se chiffre aujourd'hui à 13 milliards d'euros. Bin Talal conserve le nom de sa société, mais l'État a mis des hommes aux commandes. Concernant cette rumeur de rachat de l'OM, soyons clairs, je n'ai aucune confirmation ou infirmation à donner. Mais, sachant que l'Arabie Saoudite souhaite acheter un club de football en Europe, on peut s'intéresser à la question » explique le spécialiste au média pro-OM. Des explications qui ne manqueront pas d’intéresser les supporters de l’Olympique de Marseille, à l’affût de la moindre information au sujet d’un possible rachat par un riche homme d’affaires susceptible de faire de l’OM une équipe capable de rivaliser avec le PSG…