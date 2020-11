OM : Marseille et Griezmann, un premier contrat signé

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a annoncé avoir signé un contrat avec Grizi Esport, la structure d'Antoine Griezmann a été choisie pour fournir deux joueurs à l'OM dans les tournois FIFA.

Les supporters de l’Olympique de Marseille auront un petit pincement au coeur en apprenant que le club phocéen a trouvé un accord avec le clan Griezmann, non pas pour que l’attaquant français du FC Barcelone signe à l’OM, mais pour que ce dernier s’associe à la formation marseillaise en Esport. « Lors de la saison 2020/2021, les 2 joueurs « FIFA » de la structure représenteront les couleurs de l’OM lors des différentes compétitions internationales (FIFA Global Series, FIFA eClub World Cup, …) et nationales, incluant la « eLigue1 », organisée par EA SPORTS et la Ligue Française de Football (...) Cette collaboration permettra à l’OM d’organiser des activations online et physique avec ses fans à Marseille, en France et à travers le monde mais aussi de toucher un public toujours plus large. Au-delà des aspects compétitifs, ce rapprochement contribuera à animer les fans de l’OM et de gaming et s’adressera également à la scène eSport locale autour d’événements online ou physiques à l’Orange Vélodrome », précise, dans un communiqué l’Olympique de Marseille.

Evoquant cet accord, le frère d’Antoine Griezmann ne peut que s’en féliciter. « C’est un grand honneur de s’associer à un club aussi prestigieux que l’OM. En tant que fan de l’OM, l’histoire est d’autant plus belle. Nous allons tenter de porter haut les couleurs de Grizi Esport et l’OM dans les différentes compétitions à venir avec deux joueurs extrêmement talentueux qui ont déjà performé sur la scène française et internationale », précise Théo Griezmann, CEO Grizi Esport.