OM : Marseille est nul, Pierre Ménès fait les comptes

Ce n'est pas être désagréable avec l'Olympique de Marseille que de dire que ses derniers matchs ont été mauvais sur le plan technique. Mais seule la victoire est belle et Pierre Ménès tient quand même à le souligner.

Le beurre et l’argent du beurre, il y a comme un tiraillement chez les supporters marseillais à l’heure de faire un bilan en Ligue 1. Si l’on met de côté l’épouvantable scénario vécu pour l’instant en Ligue des champions, le parcours de la formation d’André Villas-Boas est plus qu’honorable en Championnat. Et c’est ce que souligne, sur son blog, Pierre Ménès. Le consultant de Canal+ revient notamment sur le match gagné par l’Olympique de Marseille à Strasbourg vendredi soir, rappelant le triste niveau des deux formations. Mais Pierre Ménès fait également le constat que l’OM version 2020-2021 fait mieux que celui de la saison passée sur le strict plan comptable.

« Cette 10e journée a commencé vendredi par un match qu’on peut qualifier de minable entre Strasbourg et l’OM, qui s’est joué sur le seul tir cadré du match par les Olympiens (...) Le reste du match a été un non-sens de football entre une équipe de l’OM qui ne tente rien - j’ai envie de dire comme d’habitude - et une formation alsacienne qui a encore commencé son match avec cinq défenseurs et une seule pointe (...) Côté marseillais, la manière n’y est toujours pas mais je pense que n’importe quel supporter un tant soit peu objectif sait qu’il n’y en aura pas de toute la saison. Maintenant, les résultats sont très bons puisqu’en cas de victoire face à Lens dans leur match en retard, les Phocéens seraient virtuellement deuxièmes du championnat et en avance sur leur tableau de marche par rapport à la saison dernière », remarque Pierre Ménès, qui redonne un peu de baume au cœur des supporters de l’Olympique de Marseille.