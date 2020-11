OM : Marseille est « lamentable », il secoue les joueurs

Dans : OM.

Mercredi soir, l’OM a battu le record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions en s’inclinant face au FC Porto (0-2).

Plus qu’une série historique, c’est l’impression laissée par l’équipe d’André Villas-Boas sur cette campagne européenne qui fait honte aux supporters olympiens. Et pour cause, les coéquipiers de Florian Thauvin n’ont toujours pas inscrit le moindre but, et sont d’ores et déjà éliminés de la compétition. Certes, l’OM tentera de sauver l’honneur mardi soir en battant l’Olympiakos et en rêvant ainsi d’une qualification en Ligue Europa. Mais le mal est fait selon Jean-Marc Ferreri. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et ex-consultant pour les médias officiels du club, le commentateur de W9 a dénoncé l’attitude lamentable des joueurs phocéens dans une interview accordée au Parisien.

« Nous, on a fait rêver les supporters avec ce titre de champions d'Europe, ancré dans toutes les têtes. Ça fait mal de voir qu'on arrive plus à passer le premier tour, dans un groupe pourtant abordable. C’est lamentable. Ils sont dans un engrenage de défaites en Europe et donc ils souffrent d'un manque de confiance total. Le stade vide est un handicap terrible aussi, mais ça ne peut pas leur servir d'excuse » a pointé du doigt Jean-Marc Ferreri, totalement écœuré de voir l’Olympique de Marseille enchaîner ainsi les défaites en Ligue des Champions. Les partenaires de Steve Mandanda ont toutefois la chance de rapidement pouvoir passer à autre chose avec la réception de Nantes en Ligue 1 samedi après-midi. Et alors qu’ils comptent deux matchs en retard et qu’ils sont virtuellement co-leader de la L1 avec le PSG, l’OM aura un excellent coup à jouer comptablement. Suffisant pour faire oublier le fiasco européen ? Rien n’est moins sûr…