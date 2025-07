OM ‍: Marseille enchaine avec un latéral espagnol

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite au départ de Quentin Merlin, l’Olympique de Marseille cherche forcément à recruter un nouveau latéral gauche pendant ce mercato estival. Et une offre plutôt étonnante est tombée au cours des dernières heures du côté de l’Espagne…

Malgré un début de mercato agité, avec notamment les arrivées de Facundo Medina, Angel Gomes ou Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen n’a pas encore fini ses emplettes. En quête de plusieurs joueurs importants avant le début de la saison, qui débutera le week-end du 15 août avec la première journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a notamment besoin d’un latéral gauche de toute urgence. Si l’entraîneur italien peut compter sur Ulisses Garcia, mais aussi Medina, qui peut dépanner dans le couloir gauche, l’OM cherche toujours à remplacer Quentin Merlin. Transféré à Rennes pour 13 millions d’euros, l’ancien latéral nantais a laissé une place vacante dans l’effectif marseillais. C’est donc avec cette priorité en tête que Pablo Longoria et Medhi Benatia épluchent le marché européen pour trouver un remplaçant à Merlin. Et ces dernières heures, les deux hommes forts du sportif à Marseille ont fait une attaque inattendue pour Miguel Gutiérrez.

« L'OM a fait une offre alléchante » pour Miguel Gutiérrez

El @GironaFC i el Nàpols negocien els últims detalls del traspàs de Miguel Gutiérrez, com ha avançat @MatteMoretto.



👀 L’OM (Marsella) va fer una oferta potent i això ha fet avançar al Nàpols, de qui el Girona espera 20M amb variables. Es donarà.



Akieme i/o Moreno, objectius. pic.twitter.com/mRhUO3xLGY — Nil Solà (@Nilsola10) July 31, 2025

En effet, selon les informations de Nil Solà, l’OM a proposé une belle offre à Gérone pour son latéral espagnol. « Gérone et Naples négocient actuellement les derniers détails du transfert de Miguel Gutiérrez. L'OM a fait une offre alléchante, ce qui a poussé Naples à aller de l’avant. Gérone attend 20 millions d'euros avec des primes variables, et cela se fera », a lancé le journaliste de la SER sur son compte X. Si Marseille est donc arrivé trop tard dans ce dossier Gutiérrez, qui devrait donc filer à Naples, cette tentative de dernière minute montre que Marseille est clairement à l’affût pour réaliser un joli coup au poste de latéral gauche, et si possible avant la reprise officielle de la saison.