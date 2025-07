OM ‍: Marseille en finale pour signer Fernandez ‍! 

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Ezequiel Fernandez l’été dernier, l’OM avait finalement vu l’international argentin filer en Arabie Saoudite. Mais son arrivée en Europe est déjà au programme et Marseille est sur les rangs.

Un an seulement après son départ en Arabie Saoudite dans le club d’Al-Qadsiah, Ezequiel Fernandez est sur le point de découvrir l'Europe. L’international argentin (4 sélections) avait quitté Boca Juniors pour 18 millions d’euros il y a un an, et son choix de rejoindre la Saudi Pro League avait frustré les dirigeants de l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia suivaient la piste de longue date, mais n’avaient pas pu s’aligner avec la proposition très onéreuse des Saoudiens. Un an seulement après ce transfert, Ezequiel Fernandez est sur le point de débarquer en Europe selon les informations du média argentin TNT Sports.

Equi Fernández va a saltar a Europa en este mercado de pases. Siempre fue su idea estar solo un año en Arabia y Al-Qadsiah está al tanto. Hoy, el interesado más fuerte es Real Sociedad. Detrás el Olympique Marsella. Llegó el momento. pic.twitter.com/oJ5eWOywcG — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) July 4, 2025

Le journaliste Marcos Bonocore explique que le milieu défensif de 22 ans souhaite découvrir l’un des championnats majeurs européens, raison pour laquelle son départ de l’Arabie Saoudite ne fait plus aucun doute. Une aubaine pour deux clubs qui ont déjà manifesté leur intérêt selon le média argentin : la Real Sociedad… et l’Olympique de Marseille. « Equi Fernández part en Europe lors de ce mercato. Son objectif était de ne passer qu'un an en Arabie saoudite, et Al-Qadsiah en est conscient. Aujourd'hui, le club le plus intéressé par le joueur est la Real Sociedad, suivi de l'Olympique de Marseille » analyse notre confrère, qui annonce donc l’arrivée imminente d’Ezequiel Fernandez dans l’un de ces deux clubs.

Avantage à l'OM contre la Real Sociedad ?

Et contre toute attente, l’OM pourrait rapidement devenir le grand favori de ce dossier car à ce poste de milieu défensif, la Real Sociedad est sur le point de finaliser la venue de Danilo en provenance de Nottingham Forest, profitant du transfert annulé du Brésilien vers l’OL. Une belle opportunité pour Marseille, qui cherche un ultime renfort au milieu de terrain et qui pourrait donc privilégier la piste Ezequiel Fernandez à celle menant à Ismaël Bennacer, aucun accord n’ayant pour l’instant été trouvé avec l’AC Milan pour le retour de l’international algérien en Provence.