OM : Marseille en ébullition, ce deal à 15 ME fait débat

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille était contraint de vendre afin de renflouer ses caisses. Ainsi, Luiz Gustavo a fait ses valises pour prendre la direction de Fenerbahçe. Mais le transfert qui laisse le plus de regrets aux supporters olympiens est sans conteste celui de Lucas Ocampos, vendu pour seulement 15 ME au FC Séville et qui souhaitait initialement prolonger son contrat en faveur de Marseille. Brillant en Andalousie et sélectionné en équipe d’Argentine, l’ancien attaquant de l’AS Monaco vaut désormais sans doute le double de son prix de vente de l’été.

De quoi laisser de gros regrets aux supporters olympiens, lesquels pointent de nouveau du doigt l’incompétence de Jacques-Henri Eyraud sur les réseaux sociaux. Mais pour Le Phocéen, il est tout de même très sévère de critiquer la direction olympienne sur ce dossier. Notamment car, selon le média spécialisé, Lucas Ocampos n’aurait eu que très peu de chances d’être sélectionné avec l’Argentine s’il était resté à l’Olympique de Marseille. « En Argentine, on prend l’habitude de regarder la Série A, la Liga, et presque rien d’autre » indique le média, pour qui il était donc très difficile de vendre Lucas Ocampos, dont le contrat expirait dans un an et qui n’était pas international, pour une somme supérieure à 15 ME…