OM : Marseille doit recruter au mercato, c'est vital

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La trêve internationale arrive au bon moment pour l’Olympique de Marseille. Privée de Kamara et de Thauvin (blessés) ainsi que de Kamara et Payet (suspendus), l’équipe d’André Villas-Boas n’avance plus en championnat. Neuvième à trois points du podium, l’OM est confronté aux limites de son effectif, pointées par le coach portugais depuis la fin du mercato. Clairement, les Phocéens ne disposent pas d’une profondeur de banc importante, et cela risque de coûter cher à la fin de la saison. A moins qu’un recrutement ne soit effectué cet hiver, chose indispensable selon Gérard Gili.

« Si au mercato hivernal il n’y a pas de renfort, ça va être très compliqué. Quand on a un effectif aussi léger, on est à la merci du moindre pépin. (...) Si on veut conserver un très bon niveau moyen dans ce championnat, il faut avoir un groupe plus étoffé que celui de l’OM » a commenté l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de La Provence. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont planifié de recruter au prochain mercato hivernal. Cela paraît très peu probable, tant l’OM semble sur le fil du rasoir financièrement. André Villas-Boas va donc devoir continuer son bricolage de l’extrême…