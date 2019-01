OM : Marseille dément que Poulmaire est en course pour devenir président

Dans : OM, Ligue 1.

Réagissant aux informations de L'Equipe, qui ce dimanche affirmait que Didier Poulmaire était prêt à succéder à Jacques-Henri Eyraud au poste de président de l'Olympique de Marseille si ce dernier devait sauter, le club phocéen a indiqué qu'il était hors de question que l'ancien avocat de Laure Manaudou et Yoann Gourcuff occupe cette fonction. « M. Poulmaire n'est pas et ne sera pas associé à l'OM à l'avenir », a fait savoir, sur RMC, Rod O'Connor, directeur de la communication de McCourt Global, qui met ainsi un terme à cette rumeur.

Et cela même si Didier Poulmaire est proche d'un des fils de Frank McCourt, l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille. Reste désormais à savoir si JHE est clairement menacé en cas de nouvel échec de l'OM dans la course à la Ligue des champions en fin de saison, mais c'est une autre histoire et il faudra encore un peu de patience pour le savoir.