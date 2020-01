OM : Marseille dans le viseur d'un riche investisseur du Golfe ?

Dans : OM.

Ces derniers jours, les spéculations sont nombreuses autour de l’Olympique de Marseille à la suite de la nomination de Paul Aldridge, nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud.

Pour certains spécialistes, il est possible que l’Anglais ait été recruté afin de faciliter une future vente de l’Olympique de Marseille. Une version directement démentie par le nouveau bras droit de Jacques-Henri Eyraud au Phocéen. Mais, interrogé par le média marseillais, le consultant Geoffroy Garétier a affirmé avec conviction que l’Olympique de Marseille était dans le viseur de richissimes investisseurs du Golfe. Ce qui ne signifie évidemment pas que Frank McCourt veut vendre à tout prix…

« C'est une info qui provient d'une source sérieuse, ce qui ne veut absolument pas dire que McCourt souhaite vendre l'OM. En revanche, le club intéresse des investisseurs du Golfe, c'est sûr » a indiqué le consultant de Canal Plus, persuadé que l’Olympique de Marseille, solidement installé à la deuxième place du classement, est dans le viseur de nombreux investisseurs. Cela n’étonnerait pas non plus le journaliste Romain Molina, qui indiquait ce week-end que la venue de Paul Aldridge avait des chances de coïncider avec une vente puisque le dirigeant anglais a contribué, par le passé, aux ventes de clubs prestigieux tels que Manchester City, Leicester, West Ham ou encore Bolton. Les spéculations vont donc se poursuivre dans les prochains mois à l’Olympique de Marseille, ou cela s’agite fortement en coulisses.