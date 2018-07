OM : Marseille croit au miracle pour ce recrutement défensif

Dans : OM, Mercato.

Aller chercher un joueur qui a bien marché à la Coupe du monde est toujours un risque à prendre avec parcimonie. Il y a deux ans, après un gros Euro, c'est un certain Tomas Hubocan qui avait signé à l'OM...

Les prix montent, et le rendement n’est pas toujours au rendez-vous. Toutefois, avec cette piste défensive, l’OM a quelques certitudes, et compte bien en profiter pour tenter sa chance. En effet, les dirigeants olympiens ont craqué pour les performances de Simon Kjaer, très solide en Russie et notamment dans le dernier match face à la Croatie.

L’ancien joueur de Lille apprécie le championnat de France, et est donc une piste à creuser. Mais selon L’Equipe, l’OM ne se fait pas trop d’illusions, étant donné que le joueur du FC Séville, âgé de 29 ans, pourrait voir son tarif grimper de manière vertigineuse, et le rendre inaccessible à la formation provençale. Néanmoins, cela démontre que l’OM cherche toujours la perle rare en défense, afin d’associer cette recrue à Adil Rami.