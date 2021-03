OM : Marseille couvert de ridicule, ça brûle

Dans : OM.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a complètement touché le fond en sortant par la plus petite des portes de la Coupe de France face au Canet Roussillon (1-2), club de National 2.

Même si le Stade Gilbert Brutus de Perpignan était à huis clos, à cause de la crise du Covid, la magie de la Coupe de France a quand même opéré dans cet avant-dernier match des seizièmes de finale. Tout simplement parce qu’un club de quatrième division a réussi l’exploit d’éliminer l’OM (2-1). Malgré un but de Milik (38e), l’équipe de Nasser Larguet n’a rien pu faire contre le Canet de Posteraro (20e) et de Bai (71e). Un nouvel échec pour Marseille cette saison, peut-être celui de trop, alors que Jorge Sampaoli s’apprête à récupérer un groupe en ruines… En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette défaite de l’OM fait réagir.

Élimination et prestation hallucinante de l’OM. Même pas envie de les allumer leurs supporters vont très bien le faire. Mais on est au delà du foutage de gueule — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 7, 2021

Pendant des décennies, l'OM ne se faisait que rarement sortir par des équipes de divisions inférieures en Coupe de France (et la gagnait souvent, même). Et puis, depuis 2008, il y a eu Carquefou, Quevilly, Grenoble, Andrézieux et donc Canet. — Maxime Dupuis (@maximedupuis) March 7, 2021

Sampaoli aperçu à l’aéroport de Marignane #CRFCOM — Pierre-Antoine Damecour (@padamecour) March 7, 2021

L’OM ridicule. Éliminé contre une D4, avec l’équipe type (ou presque). Sans dominer outre mesure. C’est grave. Larguet n’a vraiment rien changé. Courage Jorge ! #CRFCOM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) March 7, 2021