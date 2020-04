OM : Marseille commence à trembler, Thauvin a enfin la priorité

Dans : OM.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, Florian Thauvin n’a pas reçu d’offre de la part de ses dirigeants. Mais l’international français pourrait vite recevoir le coup de fil longtemps attendu.

Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, Florian Thauvin (27 ans) se retrouve dans une situation étonnante. L’ailier de l’Olympique de Marseille arrive à un an de la fin de son contrat, avec la menace d’un départ libre l’année prochaine. C’est à se demander pourquoi la direction ne l’a pas sollicité jusqu’ici. En tout cas, les clubs intéressés suivent attentivement son actualité. On parle d’un intérêt de l’Inter Milan, du Milan AC et de la Roma en Italie, et d’une possible approche du FC Valence de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire que la valeur de l’ancien Bastiais aurait chuté jusqu’à 20 M€, estime La Gazzetta dello Sport.

Du coup, l’OM réagit enfin. D’après le quotidien transalpin, l’entraîneur André Villas-Boas refuse de perdre son milieu offensif cet été. Et il n’est pas le seul à Marseille si l’on en croit Le 10Sport. En effet, le club phocéen ferait désormais du dossier Thauvin sa grande priorité. L’actuel deuxième de Ligue 1 voudrait en faire l’un des piliers de l’équipe pour la saison prochaine avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Ainsi, l’international tricolore pourrait refaire grimper sa valeur en profitant également de l’Euro reporté à l’année prochaine. Reste à savoir si le Marseillais acceptera de prolonger, lui qui n’aurait pas apprécié le silence de ses dirigeants pendant sa longue convalescence ces derniers mois.