OM : Marseille champion, réponse en mars 2021

Dans : OM.

Revenu sur le devant de la scène en Ligue 1, l'OM pourrait prendre la place de leader en cas de bons résultats lors de ses deux matchs en retard.

Vainqueur à Monaco samedi (2-1), l'OM affiche une forme étincelante en championnat avec quatre victoires en cinq matchs. Quatrième du classement à deux points du leader lillois mais avec deux matchs en retard, les Olympiens pourraient se retrouver en tête de la Ligue 1, une chose impensable il y a encore quelques semaines. Des résultats qui poussent certains joueurs de l'effectif marseillais à rêver du titre, comme Valère Germain. Interrogé en conférence de presse, André Villas-Boas s'est exprimé sur les chances de son équipe de terminer championne de France.

« Je ne sais pas s'il y a un coup à jouer. J'attends le mois de mars pour savoir. A ce moment, je pense qu'on aura joué nos deux matches en retard. On pourra avoir une réflexion sur les ambitions. C'est le plus petit écart à ce moment de la saison, c'est intéressant. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'équipes proches les unes des autres. Normalement, le PSG creuse l'écart. On est tous les cinq regroupés. Montpellier, Lille et Lyon montrent une très bonne régularité. Le PSG a quatre défaites mais je ne pense pas qu'ils soient dans leur meilleur moment. Ça dépend de nos deux matches en retard et de voir si on peut gagner à Rennes pour les écarter un peu plus. Il est encore trop tôt mais le fait que le PSG ait ralenti au niveau des performances permet aux autres de continuer à rêver de cette possibilité de gagner le championnat » a déclaré le coach de l'OM. Deuxièmes l'an dernier, les Marseillais pourraient rapidement se mettre à rêver d'un titre de champion de France qui leur échappe depuis 2010.