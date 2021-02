OM : Marseille ça vaut quoi ? Lucho et Heinze rencardent Sampaoli

Dans : OM.

Cela ne fait plus aucun doute, Jorge Sampaoli va signer dans les prochains jours son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

Actuellement en poste à l’Atlético Mineiro, l’entraîneur argentin de 60 ans va prendre la succession d’André Villas-Boas, après le court intérim assuré par Nasser Larguet. L’information a été confirmée par Veronica Brunati, très bien informée et qui a révélée que Jorge Sampaoli allait poser le pied à Marseille vendredi prochain. Très rapidement, le vainqueur de la Copa America 2015 avec le Chili a accepté de relever le challenge marseillais. Mais avant de donner son accord à Pablo Longoria et à Jacques-Henri Eyraud, le fils spirituel de Marcelo Bielsa s’est renseigné auprès de certains Argentins bien connus à Marseille…

A en croire le compte Twitter de Téléfoot, Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze ont été sondés. « Selon nos informations, l'Argentin est déjà à la recherche active d’un interprète, afin de faciliter son intégration auprès de ses joueurs . Toujours selon nos informations, Sampaoli s’est renseigné ces derniers jours auprès de Gabi Heinze et Lucho Gonzalez, anciens de l’OM. Ces derniers lui ont vanté les mérites du club, de la ville et de la Ligue 1 » a indiqué l’émission de TF1 sur les réseaux sociaux. Une information qui plaira aux supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels ont évidemment gardé de très bons souvenirs de Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez, champions de France en 2010 avec Didier Deschamps. Reste maintenant à voir si l’un d’entre eux intégrera le staff de Jorge Sampaoli à Marseille, ce qui apparaît toutefois peu probable à ce stade, même si aucune éventualité n’est évidemment à exclure avec un entraîneur aussi imprévisible…