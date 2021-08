OM : Marseille brille, Gilles Favard détruit Sampaoli

Dans : OM.

Dimanche soir, l’OM de Jorge Sampaoli a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1 en venant à bout de Montpellier (2-3).

A la mi-temps, les choses étaient plutôt mal engagées pour l’Olympique de Marseille, qui était mené 2-0 contre le cours du jeu. Après le repos, les coéquipiers de Dimitri Payet ont inversé la tendance et ont fini par l’emporter logiquement. Une victoire que beaucoup attribuent à Jorge Sampaoli, qui a réussi à insuffler sa grinta à ses joueurs en plus d’une tactique bien particulière en 3-4-3. Mais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, il ne fallait pas compter sur Gilles Favard pour faire le moindre compliment à l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille. Car pour le consultant de L’Equipe du Soir, la tactique et les principes de jeu de Sampaoli n’ont aucune chance de marcher face à des équipes plus solides et mieux organisées que Montpellier.

Gilles Favard attaque déjà Sampaoli

« Il y a un déséquilibre de l’équipe qui fait que c’est une équipe réjouissante à voir jouer. Maintenant, il va falloir les voir jouer contre d’autres joueurs. Montpellier a montré d’énormes faiblesses. Séduit par la patte Sampaoli ? Mais je n’ai vu aucune patte Sampaoli, j’ai vu une animation complètement loufoque qui face à une équipe organisée ne peut pas gagner. Je sais que l’on va me taper dessus, mais l’équipe de Montpellier n’était pas organisée » a lancé Gilles Favard, qui n’a rien vu de transcendant de la part de Jorge Sampaoli. Au contraire, le consultant estime que la tactique utilisée par l’ancien sélectionneur de l’Argentine ne tiendra pas face à des adversaires plus coriaces. Reste que dimanche soir, Marseille n’avait pas affaire à un promu ou à une équipe du bas de classement puisque c’est tout de même Montpellier et sa paire Laborde-Delort qui était opposé à la troupe de Jorge Sampaoli.