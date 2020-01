OM : Marseille attaqué sur Rongier par un club italien !

Dans : OM.

Arrivé à l'Olympique de Marseille dans des conditions dantesques au dernier mercato, Valentin Rongier est dans le collimateur d'un club italien dès ce marché hivernal des transferts.

Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille personne n’a oublié les dernières heures du mercato estival, Valentin Rogier étant arrivé dans la cité phocéenne pour parapher son contrat en attendant un accord entre Waldemar Kita et Jacques-Henri Eyraud. Mais à minuit, l’échec était total…avant que finalement le milieu de terrain soit finalement transféré comme joueur joker quelques heures plus tard. Et si l’ancien nantais a mis un peu de temps à trouver sa place au cœur du jeu de l’OM, il est désormais devenu un des vrais patrons de l’équipe d’André Villas-Boas. Cela n’a pas échappé à plusieurs clubs, et notamment à la Fiorentina.

Rongier en plan C à la Fiorentina ?

Selon le Corriere dello Sport, l’équipe de Florence, qui convoitait déjà Valentin Rongier lorsqu’il évoluait au FC Nantes, aurait mis le milieu de terrain sur sa liste lors de ce mercato d’hiver. Même si on voit mal l’Olympique de Marseille vendre Valentin Rongier d’ici fin janvier, la Viola aurait toujours un œil sur ce dernier. Cependant, l’actuel 13e de Serie A vise en priorité Alfred Duncan et Sualiho Meite, mais si rien ne bougeait concernant ces deux renforts, alors les responsables de la Fiorentina pourraient se tourner vers Jacques-Henri Eyraud. Compte tenu de ses soucis avec les supporters de l'OM, le patron phocéen a tout intérêt à éviter ce genre de blague.