OM: Marseille annonce une énorme fête en fin de saison

Par Eric Bethsy

Le vendredi 26 mai, soit la veille de la 37e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille fêtera un événement historique. Le club phocéen va célébrer les 30 ans de son sacre en Ligue des Champions. A cette occasion, le maire Benoît Payan a annoncé des festivités ainsi que la rediffusion de la finale contre le Milan AC.

Une grande fête se prépare pour l’Olympique de Marseille. Le vendredi 26 mai, soit la veille de la 37e journée de Ligue 1 durant laquelle les hommes d’Igor Tudor recevront le Stade Brestois, les Marseillais seront invités à célébrer un événement particulier. Que le Racing Club de Lens se rassure, le club phocéen ne s’imagine pas déjà remporter la course à la deuxième place de Ligue 1. Le pensionnaire du Vélodrome et ses fans vont plutôt fêter les 30 ans de leur sacre en Ligue des Champions, notamment en revivant le coup de tête décisif de Basile Boli.

La finale rediffusée sur grand écran

« 1993-2023. 30 ans du sacre de l’OM, ça se fête ! Rendez-vous à l’Hôtel de Ville dès 18h le 26 mai », a écrit le maire de Marseille Benoît Payan sur Twitter. Puis la mairie a rédigé un communiqué avec davantage de précisions sur la soirée et les festivités prévues. « A 20h00, la fameuse finale contre le Milan AC du 26 mai 1993 sera rediffusée sur grand écran sur l’esplanade Bargemon, afin de revivre tous ensemble ce moment historique pour notre ville, si cher aux Marseillaises et aux Marseillais », a annoncé la mairie.

« Pour ce grand moment de partage, l’esplanade sera aménagée pour cet événement avec des animations musicales et sportives ainsi que des foodtrucks et des espaces de restauration », a conclu le maire Benoît Payan, impatient de revivre avec les supporters ce moment historique pour l’Olympique de Marseille et pour le football français.