OM : Marseille a volé sa victoire, ce consultant abuse

Privé de ses deux derniers matchs amicaux contre Montpellier puis Stuttgart ainsi que de sa première journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne, l’OM effectuait son retour à la compétition dimanche.

Et pour une équipe en manque de rythme comparé à son adversaire direct, à savoir le Stade Brestois, Marseille s’en est plutôt bien tiré. En effet, grâce à un Florian Thauvin de gala et un Duje Caleta-Car efficace comme jamais, la formation d’André Villas-Boas s’est imposée en Bretagne (2-3). Si certains observateurs ont admiré l’efficacité redoutable de l’Olympique de Marseille, d’autres ont préféré pointer du doigt les errements défensifs des coéquipiers de Leonardo Balerdi. C’est notamment le cas de Ludovic Obraniak, lequel a eu des mots très durs à l’égard de l’OM après le succès du vice-champion de France en titre.

Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain du LOSC a été très cash, indiquant que selon lui, Marseille avait réalisé un véritable hold-up et ne méritait pas du tout ce succès obtenu à Francis Le Blé. « Il ne faut pas confondre une équipe et un individu. Ce n’est pas Marseille qui a été clinique contre Brest mais Thauvin. Il a gagné le match à lui tout seul. Personne n’est dupe sur la deuxième période. Marseille a été véritablement bougé. Avec un peu plus de qualités techniques, Brest remportait ce match. On ne peut vraiment pas dire que la victoire de Marseille est méritée, bien au contraire. L’équipe qui a tout tenté pour gagner, c’est Brest. C’est eux qui ont fait le jeu, qui ont gagné les duels… Cette victoire de l’OM est usurpée » a indiqué Ludovic Obraniak, pour qui Marseille ne gagnera pas beaucoup de matchs en affichant ce niveau de jeu, notamment dans le secteur défensif. Pour parfaire sa condition physique, Marseille affrontera Nîmes en match amical vendredi soir avant de défier le Paris SG au Parc des Princes le 13 septembre prochain.