OM : Marseille a trop chambré, la réponse est violente

C’est avec le moral gonflé à bloc que l’Olympique de Marseille a préparé son match face à l’AS Saint-Etienne.

Malgré les suspensions de Benedetto et Amavi, l’optimisme était de rigueur avec le dimanche précédent, la première victoire sur le terrain du PSG en 10 ans. Pour répondre au chambrage des supporters parisiens, les Marseillais avaient toutefois mis le paquet, avec notamment des banderoles salées et basées sur les réponses aux provocations du Collectif Ultras Paris, mais aussi un grand « C’est Marseille Bébé » lisible sur les sièges du Vélodrome pendant toute la partie. Les joueurs étaient entrés sur la pelouse avec le son du morceau « En bande organisée », adopté par les joueurs et les supporters de l’OM. Une preuve que le club voulait clairement surfer sur la vague du succès au PSG, quitte à un peu abusé.

Mais forcément, vu le scénario du match face à l’ASSE, avec une victoire 0-2 des Stéphanois qui prennent la tête du championnat, le retour de bâton a été terrible. Les Olympiens avaient-ils trop fêté la victoire au Parc des Princes, en tout cas, l’ASSE s’est chargée de faire non seulement le bonheur de ses supporters, mais aussi de ceux du PSG qui ont dégusté cette revanche par procuration sur les réseaux sociaux. Même les joueurs de Saint-Etienne s’y sont mis, reprenant le morceau et chantant « C’est Marseille bébé ». Attention donc au prochain match des Verts, dimanche à Nantes.

Et qui c'est qui a 9 points sur 9 ce soir ?#OMASSE

Victoire historique des U19 stéphanois dans un Vélodrome affichant un tifo gênant, ds la foulée d’1 victoire au rabais. Il va, un jour, falloir répertorier toutes les erreurs de com, à l’origine des nbreuses désillusions de l’OM, commises par JHE.

Last Action Hero#OMASSE