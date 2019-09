OM : Marseille a signé trois joueurs pour le prix d'un !

Dans : OM, Ligue 1.

Dans les dernières heures du marché des transferts, l’Olympique de Marseille a considérablement fait évoluer son milieu de terrain.

Suite au départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe, le club phocéen a compensé cette grosse perte avec l’arrivée de Valentin Rongier. Recruté pour 14 millions d’euros, l’ancien capitaine du FC Nantes est donc un nouveau concurrent de poids pour les autres milieux de l’OM. Si Kevin Strootman semble désormais installé au poste de sentinelle, Maxime Lopez et Morgan Sanson ont du souci à se faire pour les semaines à venir. Plus l’un que l’autre, sachant que Rongier ne pourrait faire qu’une seule victime dans le 4-3-3 d’André Villas-Boas. Et ce ne sera pas Sanson, d’après les dires de Laurent Paganelli.

« Dans le milieu à trois de Villas-Boas, il peut jouer aux trois postes grâce à sa discipline. Après, je le vois surtout comme un numéro 8, capable de presser, de récupérer et d'être proche du but adverse. Dans ce registre, je suis sûr qu'il peut s'entendre à merveille avec Sanson », a lancé, sur Le Phocéen, le journaliste de Canal+, qui estime donc que Lopez va refaire un tour sur le banc des remplaçants. À Rongier de lui donner raison !