OM : Marseille à l’extérieur au Vélodrome, ça agace Strootman

Dans : OM, Ligue 1.

Dominé par le LOSC (1-2) vendredi en championnat, l’Olympique de Marseille s’est longtemps battu face à son public.

Grève, sifflets, chambrage, critiques… L’entraîneur Rudi Garcia et ses hommes ont encore pris cher au Vélodrome. De quoi faciliter la tâche des Dogues. « On a eu un petit avantage, le public n'était pas trop avec eux », a reconnu le double buteur Nicolas Pépé après la rencontre. On croirait presque que Lille a évolué à domicile. C’est aussi l’avis du Marseillais Kevin Strootman, victime du pétard jeté sur la pelouse, et forcément affecté par le comportement des supporters.

« C'est difficile de jouer dans un tel contexte, a confié le milieu néerlandais. Je comprends un peu les supporters mais c'est difficile pour nous, c'est comme un match à l'extérieur. C'était un match contre Lille, un match important pour nous, les supporters devaient être avec nous au Vélodrome mais cela n'a pas été le cas. Cela m'est déjà arrivé deux ou trois fois à la Roma. Mais nous devons faire notre travail sur le terrain et rien d'autre. » Autre problème, l’OM s’expose désormais à un possible huis clos en fonction des sanctions à venir.