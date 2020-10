OM : Marseille à jamais les premiers à nous surprendre ?

Dans : OM.

L’OM devra mettre la barre très haut pour sortir de son groupe de Ligue des Champions. Le club a tout à y gagner et devra croire en ses chances.

L’Olympique de Marseille fait ses grands débuts en Ligue des Champions ce mercredi, sur le terrain de l’Olympiakos. Le début d’une aventure que le club espère la plus belle possible dans un groupe avec l’équipe grecque, le FC Porto et l’ogre Manchester City. Marseille n’est pas la formation la mieux armée de sa poule. Cependant, le club phocéen peut compter sur un effectif bien rodé, bien qu’il manque d’expérience en C1, et des individualités de qualité pour tenter de finir parmi les deux premiers au classement. Le vice-champion de France n’a rien à perdre, il faudra se jeter corps et âme dans la bataille. Et Olivier Dacourt veut croire à l'exploit.

« Pour briller en Ligue des Champions, il faut avoir des joueurs d’expérience. Et après, il faut que l’équipe arrive à enchaîner entre la Ligue des Champions et le championnat. C’est souvent là que les équipes perdent des points dans les deux compétitions, car psychologiquement, c’est difficile. Ca va être dur pour l’OM ! Car il va falloir aller les jouer ces matches tous les trois jours. Après, l’OM peut très bien être une équipe surprise en C1, surtout qu’avec le grand retour de Thauvin, Marseille est quand même meilleur que la saison passée sur le papier », a rapporté le consultant de Canal +. L’issue du match de mercredi en terres grecques sera un premier élément de réponse.