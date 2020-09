OM : Marre de se faire humilier par le PSG, Le Phocéen craque

Dans : OM.

« C’est l’année ou jamais ». Alors que le PSG marche sur la Ligue 1 depuis 10 ans, l’OM cherche un succès sur le terrain de son vieux rival depuis 13 matchs, avec 12 défaites et 1 nul pendant cette période longue de 10 ans, avec un 0-3 infligé au PSG avant QSI en 2010.

Depuis, le scénario est souvent le même, l’OM s’accroche, tente sa chance et met parfois le feu comme sous Marcelo Bielsa, mais craque et s’incline parfois lourdement. Une disette qui représente l’écart de niveau entre les deux clubs depuis que le Qatar a ramené des Ibrahimovic, Cavani, Neymar ou Mbappé au PSG. Mais peu importe, pour le média marseillais Le Phocéen, il est temps d’agir et de montrer enfin un autre visage. Car ces humiliations à répétition n’ont que trop duré, et le site olympien se fait clairement du mal en en énumérant quelques-unes.

« En fait, le pire dans tout ça, ce n'est pas de se dire que l'OM perd à chaque fois au Parc. C'est de constater que l'équipe phocéenne n'a même pas tenté, n'a même pas envisagé la victoire, une fois le coup d'envoi donné. Palmarès de l'OM sur la période ? Un jour Rod Fanni a empêché Lucas Moura d'inscrire un but d'anthologie (voir photo), un autre Imbula s'est fait injustement expulser. Ah oui, sinon, il y a aussi Barrada qui a raté un penalty. Si ce n'est pas lui qui le tire peut-être que... Non vraiment c'est très léger. Peu importe les présents, les absents, d'un côté, de l'autre, il s'agirait enfin d'envisager la victoire », demande Le Phocéen, pour qui c’est aussi dans l’attitude que l’OM doit changer sa façon d’aborder ce match chez l’ennemi parisien.