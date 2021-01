OM : Marley Aké expédié dans un club de Ligue 1 ?

Dans : OM.

Considéré comme prometteur à l’OM, le jeune Marley Aké (20 ans) ne totalise cependant que 172 minutes de jeu depuis le début de la saison.

Entré en cours de match face à Dijon samedi soir (0-0), l’attaquant de l’Olympique de Marseille a surtout fait preuve de maladresse. De toute évidence, Marley Aké est très loin dans la hiérarchie des attaquants olympiens, derrière Benedetto, Germain, Radonjic, Thauvin, Payet ou encore Luis Henrique. En ce sens, Pablo Longoria aimerait lui trouver une porte de sortie en Ligue 1 ou en Ligue 2 sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Vraisemblablement plus doué que son prédécesseur Andoni Zubizarreta pour refourguer les jeunes ou les indésirables (cf Strootman, Chabrolle), Pablo Longoria discute avec Nîmes au sujet de Marley Aké, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. L’insider croit savoir que le Nîmes Olympique aimerait se faire prêter l’ailier gauche de 20 ans jusqu’à la fin de la saison. Un deal qui devrait convenir à Marseille, alors que La Provence expliquait la semaine dernière que l’OM souhaitait vendre ou prêter Aké et Radonjic. En ce qui concerne le Serbe, des intérêts en Italie (Sassuolo) existent mais pour l’heure, la priorité n’est pas de l’expédier, alors qu’il vient d’enchaîner deux titularisations plutôt convaincantes face à Montpellier et Dijon.