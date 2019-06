OM : Mario Balotelli se voit toujours à Marseille et le prouve

Dans : OM, Mercato.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli a de grandes chances d’aller voir ailleurs.

On parle encore et toujours de l’aspect financier pour le club phocéen qui, sans Coupe d’Europe la saison prochaine, n’a pas les moyens de conserver l’Italien. Résultat, Marseille est passé à autre chose et étudie des pistes d’attaquants sur le marché des transferts. Mais si l’OM semble avoir tourné la page, ce n’est pas forcément le cas pour « Super Mario ». En effet, l’ancien Niçois reste très attaché à la formation olympienne.

Balotelli n’a pas besoin d’une sortie médiatique pour le prouver, lui qui s’est entraîné avec l’équipe de Brescia sous le maillot de l'OM. S’agirait-il d’un signe que son parcours à Marseille n’est pas terminé ? En tout cas, cette anecdote suscite forcément des interrogations chez les supporters. Surtout dans ce contexte où les difficultés financières du club ont une influence négative sur le recrutement. Et l’OM est bien placé pour le savoir, trouver un bon buteur à prix raisonnable est loin d’être facile.

Mario Balotelli a été aperçu hier à l’entraînement du club italien de Brescia... avec la tenue de l’OM. #TeamOM pic.twitter.com/NKpyuy7ayW — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) 27 juin 2019