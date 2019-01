OM : Mario Balotelli ne sera pas titulaire contre Lille, c'est sûr à 100%

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille n'a toujours pas officialisé la signature de Mario Balotelli, mais le nom de l'attaquant italien est revenu plusieurs fois dans les échanges entre Rudi Garcia et les médias ce mercredi après-midi, l'entraîneur de l'OM étant présent en conférence de presse à 48h de la réception de Lille. Même s'il n'a pas voulu tirer des plans sur la comète, le coach phocéen a précisé que Mario Balotelli ne débutera pas avec l'Olympique de Marseille contre le LOSC même s'il signe dans les délais.

« Quand bien même l'arrivée de Mario Balotelli serait officielle aujourd'hui, il s'agit d'un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, qui ne s'est pas entraîné depuis un mois. C’est impossible de le voir au début du match, vendredi. Le faire rentrer en cours de match ? Ça dépend de son état athlétique. Si sa plus grosse chance c'est de se blesser et d'être absent un mois et demi, ce n'est pas une bonne chose. Tant que je n'ai pas discuté avec lui, on ne peut pas savoir », a fait savoir un Rudi Garcia, qui a rapidement demandé que le cas Mario Balotelli ne soit pas le seul sujet de préoccupation avant ce très important OM-LOSC de vendredi au Vélodrome.