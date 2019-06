OM : Mario Balotelli à Marseille... fin août ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Chez les fans de l’Olympique de Marseille, on a visiblement tourné la page en ce qui concerne Mario Balotelli. L’international italien a longtemps été un fantasme pour les supporters, puis une idole durant quelques semaines au Stade Vélodrome. Mais la fin de son aventure a été contrastée, et la majorité des supporters estime désormais qu’il ne serait pas positif de prolonger le contrat de Super Mario. Pourtant, la possibilité de voir l’ancien Niçois à Marseille la saison prochaine existe toujours, selon Le Phocéen. Mais un éventuel come-back n’interviendra pas avant fin août. Explications…

« Ne jamais insulter l'avenir, ça peut servir. Car, comme prévu, Balotelli n'a absolument pas prévu de régler son avenir au mois de juin. Mais quand il va s'en soucier, il n'y aura peut-être plus foule au portillon. L'attaquant italien se dira alors qu'il avait quand même de sacrées conditions de travail à Marseille et que l'histoire mériterait un deuxième chapitre. Le club phocéen sera alors en position de force pour mettre à la disposition de son entraîneur, s'il le désire, une des armes offensives les plus efficaces en termes de potentiel que la Ligue 1 a vu sur les trois dernières saisons. Si ça se trouve, cela ne sera pas bon signe, cela voudra dire que l'OM n'aura toujours pas trouvé chaussure à son pied pour ce poste tellement important. Si ça se trouve, ce sera une opportunité de marché que Villas-Boas saura bonifier. Il est encore trop tôt pour savoir » explique le média marseillais, pour qui une signature de Mario Balotelli dans les ultimes heures du mercato estival, fin août, est tout-à-fait envisageable. Comme précisé, cela ne serait cependant pas bon signe pour Marseille…