OM : Mario Balotelli à Marseille, c'est chaud bouillant !

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Alors qu'il n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'OGC Nice, Mario Balotelli se retrouve dans le viseur d'un autre club de Ligue 1 pendant ce mercato hivernal.

La rumeur Balotelli est de retour à l'Olympique de Marseille ! L'été dernier, le club phocéen a fait tout son possible ou presque pour attirer l'attaquant italien dans ses filets. Le joueur de 28 ans avait même visité La Commanderie en plein mercato à la demande du président Jacques-Henri Eyraud. Au final, et après de très longues négociations et discussions, Super Mario était resté à Nice. Mais à six mois de la fin de son contrat, et suite à une très mauvaise première partie de saison, avec zéro but au compteur, l'ancien du Milan AC est plus que jamais sur le départ. Vu que Patrick Vieira ne veut plus entendre parler de son avant-centre, Balotelli doit se trouver un nouveau club. Et si celui-ci n'était autre que l'OM ? La Provence révèle en tout cas que Marseille vient de relancer ce dossier.

« L’OM a décidé de réactiver la piste qui a tenu en haleine dirigeants et supporters durant presque tout l’été, celle conduisant à Mario Balotelli. Enterrée le 20 août par un communiqué qui voyait l’OGC Nice se gargariser de cette issue, elle renaît de ses cendres face aux errements des attaquants olympiens. Le feuilleton de l’été trouve donc un prolongement cet hiver. Avec toujours les mêmes acteurs qui espèrent désormais écrire un autre scénario », lance le quotidien régional, qui redonne probablement le sourire aux fans olympiens. Déçu par Mitroglou et Germain, auteurs de six petits buts à eux deux cette saison, Marseille va peut-être trouver son fameux grand attaquant avec Balotelli, à condition de tomber d'accord avec l'OGCN, mais aussi avec Mino Raiola, l'agent de l'Italien.