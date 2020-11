OM : Maradona ? L'incroyable offre de Tapie a fini dans la poubelle

Dans : OM.

Durant sa très belle carrière de joueur, Diego Maradona a fait le bonheur de Boca Juniors, du FC Barcelone ou de Naples. Mais l’attaquant argentin aurait également très bien pu faire mouche à l’Olympique de Marseille…

Mercredi, Diego Maradona s’est éteint à l’âge de 60 ans. Emporté par un arrêt cardiaque dans son sommeil, le Pibe de Oro restera une légende du football. Il faut dire que l’Argentin avait fait chavirer de nombreux coeurs, que ce soit dans son pays après la Coupe du Monde 1986, ou à Naples, avec cinq trophées entre 1987 et 1990. Une période durant laquelle Maradona a failli signer à l’OM. Courtisé par Bernard Tapie, Diego était à deux doigts de quitter le Napoli pour rejoindre Marseille durant l’été 1989. Mais malgré un chèque en blanc offert par l’ancien président du club phocéen, Corrado Ferlaino avait refusé de céder son prodige.

« J'ai déjà dit cette chose et je le répète : j'étais son geôlier. Et un tel génie, bien sûr, à un moment donné, veut être libéré de ce qui ressemble à une prison, cherchant peut-être une nouvelle inspiration ailleurs. Ils le voulaient à Marseille et Tapie m'a dit qu'il enverrait un chèque dont je n'aurais qu'à mettre le montant. Quand l'enveloppe est arrivée, j'ai tout déchiré. Je n'avais aucune intention de le vendre, même si je sentais que cette chance ne se représenterait pas. Nous avons apprécié le champion aussi longtemps que c'était possible et finalement nous avons même remporté le championnat à nouveau », a expliqué, dans le Corriere dello Sport, l’ancien président du club napolitain, qui ne regrette pas d’avoir fait capoter le transfert de Maradona à l’OM, même si celui-ci aurait pu rapporter des dizaines de millions à son club.