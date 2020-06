OM : Mangala à Marseille, l’idée fait son chemin

Dans : OM.

Encore très calme, le mercato devrait s’emballer dans les semaines à venir du côté de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, malgré la clémence du fair-play financier, le club phocéen compte toujours vendre afin d’équilibrer ses comptes. L’objectif de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud est de faire de l’OM un club qui s’auto-finance, ce qui signifie que les joueurs à forte valeur marchande comme Kamara ou Sanson doivent partir. Sans surprise, c’est donc au milieu de terrain que Marseille va chercher à se renforcer cet été. Les pistes Pape Gueye (Watford) et Michaël Cuisance (Bayern Munich) sont explorées. Mais selon les informations du Stuttgarter Nachrichten, André Villas-Boas en pince également pour l’espoir belge Orel Mangala.

Auteur d’une belle saison en D2 allemande avec Stuttgart, le milieu de terrain de 22 ans figure dans les radars olympiens dans l’optique du mercato. Néanmoins, la concurrence fait rage dans ce dossier, et l’OM se retrouve aux prises avec des clubs plus riches que lui. En effet, Lyon et Nice sont également cités comme des prétendants à la signature d’Orel Mangala, dont le profil plaît aussi en Turquie. Reste maintenant à voir si le club phocéen, qui possède un atout non-négligeable dans sa poche avec la qualification directe en Ligue des Champions, passera à l’offensive en cas de départ de Morgan Sanson, de Boubacar Kamara voire même de Kevin Strootman, dans le dossier de l’international espoir belge. Tout pourrait finalement se jouer entre l’OM et l’OL puisque Nice a officialisé la venue d’un joueur au même poste mardi après-midi en la personne de Morgan Schneiderlin, recruté pour 2 ME seulement en provenance d’Everton.