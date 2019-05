OM : Mandanda poussé en vacances et absent contre Montpellier ?

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

Pas retenu par Didier Deschamps en équipe de France, Steve Mandanda a probablement terminé sa saison samedi dernier lors de la victoire de l'OM à Toulouse. En effet, L'Equipe affirme ce mercredi que le gardien de but de l'Olympique de Marseille va partir plus tôt que ses coéquipiers en vacances, et qu'il sera forfait pour la réception de Montpellier vendredi soir au vélodrome à l'occasion du dernier match d'une triste saison pour l'OM et Steve Mandanda.

Sauf surprise, c'est donc Yohann Pelé, dont l'avenir marseillais est incertain, qui sera dans les cages phocéennes pour cette sortie qui s'annonce relativement tendue avec les supporters de l'Olympique de Marseille face à une équipe de Montpellier qui voudra conserver sa cinquième place en Ligue 1.