OM : Mandanda out, la raison du choix polémique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Jorge Sampaoli a titularisé Pau Lopez à la place de Steve Mandanda dans les buts de l’OM contre Monaco (0-2).

Le gardien espagnol prêté par l’AS Roma n’a pas été mis en difficulté dans la mesure où Monaco n’a pas réussi à cadrer la moindre frappe. S’il est encore trop tôt pour juger Pau Lopez donc, il y a de quoi s’interroger sur l’avenir du monument Steve Mandanda, remplaçant à la surprise générale samedi soir en Principauté. Après la victoire probante de l’OM en terres monégasques, Jorge Sampaoli a justifié son choix en conférence de presse. Et pour le technicien argentin, il est tout simplement nécessaire d’effectuer une rotation à ce poste afin d’avoir à disposition deux gardiens compétitifs.

Sampaoli s'exprime sur Mandanda, Lopez et Dieng

« Au-delà de ce qu’on pense et de ce qu’on sait de Steve Mandanda, qui est une légende du club, on veut faire une rotation avec ces deux gardiens. Il faut que tous les joueurs aient du temps de jeu » a estimé Jorge Sampaoli, pour qui il est indispensable de faire jouer Steve Mandanda et Pau Lopez dans le but d’avoir à sa disposition deux gardiens au top, prêts à jouer et à briller pour aider l’équipe. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a également été questionné sur la sensation Bamba Dieng, inutilisé depuis le début de la saison et auteur d’un doublé fracassant contre l’ASM. « Pour moi, Dieng n'est pas une surprise, sinon je ne l'aurais pas mis. Il a des qualités qu'on voit au quotidien, pour jouer dans les espaces. On l'a choisi pour cette capacité à faire mal dans leur dos. Il a un très grand potentiel. Je l'ai choisi aujourd'hui car je pensais qu'à ce poste, il pourrait leur faire mal ». Une analyse parfaite de la part de Jorge Sampaoli, dont la gestion de son effectif frôle pour le moment la perfection.