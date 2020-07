OM : Mandanda n'est pas pressé d'imiter Payet

Dans : OM.

Il y a un mois, l’Olympique de Marseille annonçait à la surprise générale la prolongation du contrat de Dimitri Payet jusqu’en 2024.

Initialement lié au club phocéen jusqu’en juin 2022, le n°10 de Marseille a prolongé de deux ans en réduisant son salaire sur le court terme. Dans les faits, le Réunionnais va toucher sur quatre ans ce qu’il devait percevoir sur vingt-quatre mois. Un beau geste de la part de l’ancien joueur de West Ham, conscient que l’Olympique de Marseille est dans une période financière délicate, et qui souhaitait marquer le coup afin de prouver son attachement au club. Un geste que Steve Mandanda, lequel a également la volonté de finir sa carrière à Marseille, pourrait imiter.

Néanmoins, interrogé par le journal L’Equipe durant le stage de préparation des Olympiens en Allemagne, le capitaine phocéen a laissé plané le doute sur ses intentions. « Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l'histoire de l'OM (549, toutes compétitions confondues) aujourd'hui, ce n'est pas rien, quand on sait la difficulté d'y durer. J'aime le club, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ici mais je ne suis pas le seul à décider. Des discussions avec Eyraud ? C'est entre nous. Mais je le répète, c'est ma volonté, de rester encore longtemps ici. Faire comme Payet ? C'est très personnel. J'ai du mal à me projeter sur la fin de ma carrière, bien sûr je suis plus proche de la fin que du début mais je ne me vois pas dans l'après-foot, je suis encore à fond sur les terrains. J'ai encore besoin de tout ça. Il me reste, pour l'instant, une saison pour prendre un maximum de plaisir » a expliqué Steve Mandanda, pour qui une prolongation semble bien dans les tuyaux, mais dont l’officialisation est loin d’être imminente.