OM : Mandanda, le Marseillais à vie c'est lui ?

Dans : OM.

A 36 ans, Steve Mandanda n'envisage pas de quitter l'Olympique de Marseille avec qui il a encore trois ans de contrat. Le gardien de but de l'OM a un plan de carrière 100% phocéen.

Steve Mandanda n’a pas empilé les titres avec l’Olympique de Marseille, loin de là même, mais c’est une évidence, il laissera une trace indélébile dans la longue histoire du club phocéen. Cependant les saison passent, et ce n’est pas lui faire injure que de dire que cette saison, il n’a pas été aussi décisif, le poids des années commençant à se faire sentir. Pourtant, le portier formé au Havre a encore trois ans de contrat avec l’OM, et même si Pablo Longoria va probablement lui mettre un concurrent dans les pattes rapidement, Mandanda a bien l’intention de continuer sa route sous le maillot marseillais. Interrogé sur son avenir par un jeune supporter lors d’une émission sur BeInSports, le portier de l’Olympique de Marseille a été totalement transparent sur ses intentions.

« Ma volonté première est de rester au club le plus longtemps possible, en tant que joueur et ensuite au sein du club. Je ne me donne pas de limite, mais lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter. Après ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui. Je sais que la plus grande partie de ma carrière est dernière moi. Mai pour l’instant je profite au maximum et on verra bien comment ça va se passer dans les années à venir », a expliqué, avec le sourire, un Steve Mandanda qui se sent bien à Marseille et n’envisage pas de s’offrir une expérience ailleurs avant de prendre sa retraite sportive. Il est vrai que son expérience à Crystal Palace lui a montré qu’il n’était jamais évident de découvrir un nouveau championnat et un nouveau club. Du haut de ses 36 ans, El Fenomeno postule désormais au titre de « Marseillais à vie ».