OM : Mandanda l’assure, aucun gardien ne fera mieux à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

En colère depuis plusieurs semaines, les supporters de l’Olympique de Marseille n’épargnent personne. Et surtout pas Steve Mandanda.

Il faut dire que le gardien marseillais est nettement moins décisif qu’auparavant. Et sa baisse de régime n’est pas étrangère aux mauvais résultats du club phocéen cette saison. L’international français en est conscient et pourtant, le portier a bien du mal à accepter les critiques et dénonce même une injustice après toutes ses années passées à l’OM.

« Comme je suis un peu moins performant en cette première partie de saison, je sens que des regards sont différents. J'entends des critiques plus piquantes, a constaté Mandanda dans les colonnes de L’Equipe. Jusqu'à présent, je n'étais pas forcément sifflé. Je le suis un peu plus... C'est l'être humain. Mais je dure depuis onze saisons à l'OM, avec presque cinquante matchs de moyenne par an. Ce n'est pas donné à tout le monde. »

Un record inaccessible ?

En effet, le gardien olympien va disputer son 505e match avec l'OM face à Lille ce vendredi. Une performance que ses successeurs pourront difficilement reproduire. « Sans trop m'avancer, je pense que ce chiffre sera difficile à battre, a estimé le champion du monde. Ce record représente beaucoup pour moi. 505 matchs à l'OM, onze ans dans ce grand club, ça vaut presque un titre. Et j'espère que ce n'est pas fini. »

Tout dépendra de la décision de ses dirigeants, lesquels envisagent de recruter un nouveau gardien. On parle notamment d’une possible arrivée du Montpelliérain Benjamin Lecomte. « Je l'ai lu. Ça fait partie du jeu. Mais il faudra venir me déloger, a prévenu Mandanda. Je suis encore loin d'arrêter. J'ai un contrat jusqu'en juin 2020. Je sais bien que le plus gros de ma carrière est derrière moi. Mais je ne suis pas fini ! » A 33 ans, « Il Fenomeno » ne compte pas s’arrêter là.