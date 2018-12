OM : Mandanda et Pelé c'est bientôt fini, Marseille s'active au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après une longue et belle carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est bien conscient que l'heure de céder sa place dans les buts phocéen approche. Et Yohann Pelé n'est évidemment pas destiné à remplacer sur le long terme Il Fenomeno. Alors, avec franchise, Andoni Zubizarreta admet sans problème qu'il est déjà entré en action afin de dénicher le futur gardien de but de l'OM, même si le directeur sportif reconnaît qu'il ne sait pas encore la mutation se fera.

Quoi qu'il en soit l'ancien gardien de but espagnol planche sur ce dossier forcément très spécial pour lui. « Est-ce qu’on travaille sur le poste de gardien ? Oui, on travaille sur ce poste avec Stéphane Cassard aussi. Mais quand ? Demain ? Après-demain ? Il faut travailler sur le futur, c'est sûr. La mission du directeur sportif doit aller un peu plus loin que celle de l'entraîneur. On parle du gardien par exemple. D'ici deux ans, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un dossier où j'ai toujours eu plus de pression, comme à Barcelone, car c'est mon ancien poste. On me propose aussi pas mal de joueurs », confie, dans L'Equipe, Andoni Zubizarreta, qui va devoir dénicher un gardien de but qui aura la lourde mission de faire oublier Steve Mandanda, lequel restera une légende de l'Olympique de Marseille malgré des moments délicats depuis son retour de Crystal Palace.