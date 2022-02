OM : Mandanda est bon perdant, Pau Lopez le félicite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Légende vivante à l’OM, le gardien historique Steve Mandanda a perdu sa place cette saison au profit de Pau Lopez.

Après avoir débuté la saison dans les cages de l’Olympique de Marseille, le capitaine Steve Mandanda a perdu sa place. C’est la recrue espagnole Pau Lopez qui s’est imposée comme le titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli, notamment grâce à sa faculté à jouer très haut sur le terrain. Au-delà de cette spécificité, l’ancien gardien du Bétis Séville et de l’AS Roma s’est montré décisif grâce à de nombreuses parades, ce qui a contribué à faire de l’OM la meilleure défense de Ligue 1. Devant la nouvelle dimension de Pau Lopez, son concurrent Steve Mandanda aurait pu faire ses valises lors du mercato hivernal. Dans la dernière ligne droite, le FC Lorient a tenté de le débaucher mais Steve Mandanda a finalement pris la décision de rester à Marseille, où Jorge Sampaoli lui a promis qu’il jouerait la Coupe de France et la Conférence League. Dans son édition du jour, L’Equipe a d’ailleurs publié une interview de Pau Lopez dans laquelle le gardien espagnol rend un vibrant hommage à Steve Mandanda.

Pau Lopez tire son chapeau à Mandanda

Pau Lopez a touché 285 ballons en dehors de sa surface en Ligue 1 cette saison, au moins 124 de plus que tout autre gardien de l’élite. Cela représente 35% de ses ballons touchés (285/817), au moins 7 points de plus que tout autre portier. @OptaJean #TeamOM #OM pic.twitter.com/2L0ieMlBiq — Valentin Rodriguez (@Valentin_R25) February 1, 2022

Le gardien espagnol de l’Olympique de Marseille a loué l’attitude de son concurrent, qui est resté très positif malgré qu’il ait perdu sa place de titulaire et par conséquent le brassard de capitaine cette saison. « Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s'entraîne à fond, on discute, même si je dois encore travailler mon français. Il est toujours souriant, et je ne peux que le remercier. Il aurait pu se comporter autrement et je l'aurais compris. Mais c'est un super coéquipier, et un vrai capitaine, qui met l'intérêt du groupe au-dessus du sien. C'est un privilège de m'entraîner avec lui. Je sais qu'à la moindre baisse de régime de ma part, il sera là pour reprendre la place. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d'années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, sur mes entraînements, et j'ai travaillé » a expliqué Pau Lopez, pour qui Steve Mandanda a joué un rôle déterminant dans son intégration express à l’Olympique de Marseille.