OM : Malinovskyi s'excuse pour son geste « honteux »

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'issue du match contre Monaco samedi, le néo-marseillais Ruslan Malinovskyi est venu saluer tous les joueurs monégasques...y compris Aleksandr Golovin. Le geste de l'Ukrainien de l'OM n'est pas du tout passé dans son pays, encore en pleine guerre avec la Russie.

La guerre en Ukraine reste un sujet sensible pour le monde du football. A l'heure actuelle, les clubs russes ainsi que la sélection se voient interdits de participer aux compétitions internationales. Aucune rencontre ne peut ainsi avoir lieu entre les équipes russes et leurs homologues ukrainiennes. Néanmoins, de nombreux internationaux des deux pays évoluent à l'étranger et rien n'empêche des confrontations potentielles. L'une d'elles a eu lieu au Vélodrome samedi soir, entre l'OM de Ruslan Malinovskyi et l'AS Monaco d'Aleksandr Golovin. Certains s'attendaient peut-être à de l'hostilité entre les deux hommes. Ce ne fut pas le cas, bien au contraire.

Malinovskyi sommé de s'excuser pour son « bonjour »

En effet, au coup de sifflet final, Malinovskyi est allé saluer normalement son adversaire russe comme il l'avait fait pour les autres joueurs du Rocher. Une simple accolade qui n'a pas plu du tout en Ukraine. Les Ukrainiens se sont indignés d'une telle proximité en temps de guerre entre les deux pays, allant même jusqu'à parler de trahison de la part du joueur de l'OM. Ce dernier a tenu à réagir pour s'excuser, marteler son amour du pays et son rejet de la Russie.

Le footballeur ukrainien Ruslan #Malinovskyi s'excuse auprès des ukrainiens parce qu'il a salué le joueur russe Aleksandr #Golovin après @AS_Monaco VS @OM_Officiel disant qu'il n'aurait pas dû faire et soutenant pleinement l'élimination des Russes dans le sport🤮#Honte #StopWar pic.twitter.com/31eY9peDXz — Jean-Mary Nicolas (@NicolasJeanMary) January 31, 2023

« Je tiens à m'excuser auprès des Ukrainiens. Je comprends qu'il aurait mieux valu que je l'évite, mais il se trouve qu'il est venu vers moi pour me saluer. Après un match, tous les joueurs se serrent la main et je l'ai mécaniquement fait. Je comprends à quel point c'est important pour vous. […] Mais ces insultes et cette haine pour une seconde de culpabilité, comparées à ce que nous faisons pour l'Ukraine et les Ukrainiens depuis le début de la guerre, me causent des sentiments désagréables et des doutes sur votre sincérité quand vous m'envoyez des mots de soutien. Dans un sport individuel, je n'irais même pas jouer contre un athlète russe, car je soutiens pleinement le retrait des Russes des compétitions internationales. Gloire à l’Ukraine », a t-il indiqué dans un post sur Instagram. Une manière de rappeler son patriotisme alors que la guerre a débuté il y a presque un an maintenant.