OM : Macron et les supporters s'inclinent devant l'OL, ça fait mal

Dans : OM.

Le PSG hors concours depuis quasiment 10 ans, la grosse rivalité du haut de tableau en France oppose l’OM à l’OL.

Les retrouvailles sur le terrain sont souvent houleuses, tandis que les deux clubs se retrouvent aussi fréquemment sur le marché des transferts. Ils rivalisent beaucoup sur les réseaux sociaux, les supporters des deux camps ne pouvant pas se… supporter. Dernièrement, ce sont ceux de l’OM qui se pavanaient logiquement avec la belle deuxième place de leur équipe lors de la saison dernière, tandis que l’OL était éjecté des places européennes avec l’arrêt de la saison. Mais en ce mois d’août, Lyon surprend tout le monde en enchainant les matchs XXL face à des grands d’Europe pour sortir tout de même la Juventus et Manchester City de la Ligue des Champions, et valider son billet pour les demi-finales face au Bayern Munich.

De quoi enthousiasmer jusqu’à Emmanuel Macron, qui a prévenu son homologue allemande Angela Merkel qu’il serait derrière le PSG et l’OL, lui le supporter marseillais de longue date. Et chez des fans marseillais toujours très prompts à dégainer sur Lyon, leur ancien entraineur Rudi Garcia, et Jean-Michel Aulas, cela lâche aussi des félicitations rares mais méritées. Même si cela écorche clairement les fans de l’OM de dire du bien de leur rival Olympique.

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020

Franchement ça fait mal de le dire mais gros respect aux Lyonnais 👏 mérité vraiment #MCIOL — Najet Rami (@najetrami) August 15, 2020

Immense respect pour ce qu’a fait Garcia, pas forcément génial dans le jeu mais faire 1/2 de LDC en sortant la Juventus et City après tout le contexte (sa fin à l’OM, sa communication, son arrivée à l’OL) c’est très costaud. Juste en tant qu’homme, c’est bluffant. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 15, 2020