OM : M'Baye Niang, Rothen annonce le carnage

L'intérêt réciproque de l'OM pour M'Baye Niang, fait saliver les supporters marseillais, qui verraient bien le buteur du Stade Rennais rejoindre leur club cet été.

Les matchs de football en France étant à l’arrêt total, l’actualité est forcément limitée. Mais avec la fin de saison prononcée par le gouvernement et la LFP, des bilans sportifs peuvent déjà être faits. En attendant d’y voir plus clair sur le plan financier, l’OM sait par exemple qu’il possède d’ores et déjà un effectif trop juste pour la Ligue des Champions. Si des ventes sont quasiment inévitables, les dirigeants marseillais ciblent M’Baye Niang pour renforcer leur attaque, avec l’espoir de faire baisser son prix jusqu’à 15 ME. L’attaquant sénégalais fait tout pour avec ses déclarations, mais c’est déjà peine perdue selon les spécialistes de RMC. Daniel Riolo et Jérôme Rothen sont pour une fois d’accord, l’aventure de Niang à l’OM sera un fiasco.

« Il signe à Marseille, tu ne le verras pas faire des écarts, il va se mettre dans le truc. Mais une fois qu'il va prendre confiance et marquer des buts, il va retomber dans le laxisme à l'entraînement. Parce que c'est sa mentalité, c'est comme ça et il va tomber aux oubliettes et va faire un an ou deux à Marseille et après on va dire qu'il faut s'en séparer », prédit Jérôme Rothen qui a visiblement déjà tout vu. Même son de cloche chez Daniel Riolo, pour qui le buteur du Stade Rennais ne sera pas capable de résister à la pression.



« Ce gars là a des qualités, on ne peut pas dire le contraire. Mais tout ce qu’on voit depuis le début avec ce joueur, c’est qu’il est inconstant, pas assez professionnel, pas rigoureux avec un caractère difficile. Il a des histoires partout où il est passé, il n’est pas assez travailleur à l’entrainement. On oublie toujours mais quand on est à Rennes c’est totalement différent que Marseille, la pression peut fracasser la tête d’un joueur. Et de toute manière, l’OM n’a pas les moyens de prendre un joueur aussi cher, encore pire si c’est pour prendre la place de Benedetto », assène le consultant de RMC, pour qui la question ne se posera même pas en raison des faibles moyens financiers de l’OM.