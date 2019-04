OM : Lyon s'écroule, René Malleville se met à rêver du podium !

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Tombeur de Nîmes samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a profité de la défaite de Lyon sur la pelouse de Nantes pour revenir à cinq points du podium. Alors que les hommes de Rudi Garcia recevront ceux de Bruno Genesio au Stade Vélodrome en mai prochain, la troisième place est encore atteignable pour les Phocéens. René Malleville veut en tout cas y croire, lui qui estime que Marseille pourrait déjà être sur le podium, si certains matchs avaient été mieux négociés par le passé, comme le match nul contre Angers (2-2) par exemple.

« Contre Nîmes on a gagné, donc on va retenir la victoire. Mais quand on voit les résultats des autres équipes, on peut regretter certains de nos résultats comme face à Angers car le podium était accessible. Heureusement, les autres continuent à se prendre les pieds dans le tapis donc c’est toujours possible. Mais on est quand même à cinq points de Lyon. Il faut qu’ils perdent deux fois et que l’on gagne deux fois… Mais c’est possible ! Pour en revenir à la victoire face à Nîmes, je voulais dire bravo à Luiz Gustavo. Il a signé son retour avec un beau but, je suis content pour lui car c’est un joueur qui est impliqué, qui a envie. Contrairement à d’autres… » a souligné sur Le Phocéen un René Malleville qui croit encore aux chances de l’OM dans ce championnat. Aux hommes de Rudi Garcia de tout faire pour lui donner raison…