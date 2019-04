OM : Lyon est là, le délire de Bouna Sarr se fait massacrer

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Bouna Sarr l'a expliqué cette semaine, il voit bien l'Olympique de Marseille remporter ses six derniers matches de Ligue 1 et ainsi postuler au podium. Mais si le joueur de l'OM est d'un optimisme absolu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Au micro de RMC, Jonatan MacHardy a expliqué, lui, pourquoi ce sans-faute était un délire total, estimant que les faits étaient hélas totalement à l'encontre de cette possibilité d'un six sur six des joueurs de Rudi Garcia. Pour le consultant, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est le chat noir dans ce pari.

« Un six sur six pour l’OM ? Il est bien gentil Bouna Sarr, mais il faut être crédible. Je vais juste donner un moyen empirique pour dire cela, Marseille va jouer contre Lyon, il y aura Rudi Garcia sur le banc, c’est tout ce que j’ai à dire. Donc pour gagner les six matchs, c’est mort. Zéro + zéro, il n’a gagné aucun match contre une équipe du Top 5. À partir du moment où l’OM joue contre une équipe qui est sur le podium, l’OM va perdre ou tu ne vas pas gagner. Ça me semble très improbable », a lancé un Jonatan MacHardy, qui doit pourtant savoir que toutes les séries ont une fin, surtout au Vélodrome.