OM : Luiz Gustavo vendu au mercato, c’était l’idée du siècle

L’été dernier, l’Olympique de Marseille perdait Luiz Gustavo durant les derniers jours du mercato estival. Un choix fort de la direction, qui a suscité de nombreuses critiques.

Et pour cause, le Brésilien était adoré par les supporters marseillais, malgré une deuxième saison durant laquelle il s’est montré bien moins performant que durant la première. Finalement, après une longue réflexion, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont validé le départ de Luiz Gustavo pour Fenerbahçe, en échange d’un chèque légèrement inférieur à 10 ME. Mais ce choix était le bon selon Daniel Bravo, lequel a indiqué dans France Football que le milieu de terrain de Marseille, composé la saison dernière de Luiz Gustavo donc et de Kevin Strootman, plombait l’équipe. Explications…

« L’an dernier, Marseille avait un gros problème avec Luiz Gustavo et Kevin Strootman, deux joueurs avec des profils similaires, incapables de se projeter, de changer de rythme. Aujourd’hui, la différence, c’est un milieu qui court, très équilibré. Rongier est très actif, technique, et Sanson est l’élément fort, très complet et bon devant le but » a expliqué le consultant de BeInSports, pour qui vendre Luiz Gustavo et récupérer Valentin Rongier dans le même temps est un véritable coup de génie. A la signature du Nantais, le pessimisme était pourtant de mise à Marseille, où l’on estimait que Valentin Rongier n’avait pas le profil adéquat pour remplacer Luiz Gustavo dans la cité phocéenne. On connaît la suite.