OM : Luiz Gustavo exige l'Europe ou il quitte Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après une longue période sur le banc, Luiz Gustavo a retrouvé une place dans le onze de départ de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille.

Titulaire face à Nîmes puis sur la pelouse de Guingamp, Luiz Gustavo est de retour au top de sa forme. La preuve, il a marqué deux buts décisifs pour l’OM dans la course à l’Europe face aux Picards et contre les Bretons. Du côté des supporters, on espère désormais que, malgré ses désaccords avec Rudi Garcia, le Brésilien acceptera de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne à l’issue de la saison. Ce n’est pas impossible selon L’Equipe, surtout si Marseille parvient à se qualifier en Coupe d'Europe pour la saison prochaine.

« Rien ne dit que Luiz Gustavo ait envie de revivre une saison comme celle-ci et de repartir avec le même entraîneur, même si le Brésilien n’est pas du genre à se confier sur ses états d’âme. Son avenir pourrait dépendre de la situation du club. Une Coupe d’Europe et encore plus la Ligue des Champions serait une belle perspective » explique le journal, avant d’évoquer une possible offensive de la Chine cet été au mercato. « Son avenir pourrait aussi dépendre des clubs chinois, en capacité de lui offrir un dernier gros contrat. Mais pour l’instant, le milieu défensif est là, bien là, toujours professionnel à l’entraînement, toujours leader dans l’âme ». Les supporters marseillais peuvent donc encore espérer une fin heureuse avec l’un de leurs joueurs préférés.