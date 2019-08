OM : Luiz Gustavo et Marseille, un divorce bientôt officiel ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plusieurs jours que les négociations se sont accélérées entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe pour le transfert de Luiz Gustavo.

Le Brésilien, véritable pilier du club provençal depuis deux ans, veut partir et a d’ores et déjà un accord de principe avec le club turc. Entre les deux écuries néanmoins, les positions sont encore éloignées, Jacques-Henri Eyraud réclamant près de 10 ME pour céder. Mais selon les informations de Manu Lonjon, tout pourrait s’accélérer très rapidement. Dès cette semaine, probablement.

« Luiz Gustavo au Fener, ça brûle. Le joueur reste pro, s’entraîne, mais est déterminé. Le Fenerbahce espère avancer avant le match de mercredi (ndlr : Nice-OM, 3e journée de Ligue 1). Suffisamment pour qu’il n’y participe pas. A suivre » a tweeté le journaliste de Yahoo Sport. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe. Un transfert que Frank McCourt devra néanmoins valider, le grand patron du club ayant désormais un œil plus attentif que jamais sur les transactions. Comme si sa confiance en Jacques-Henri Eyraud avait atteint certaines limites…